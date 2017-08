VS: dialoog met Noord-Korea in "nabije toekomst" mogelijk

"We hebben geen raketlanceringen of andere provocaties gezien van Noord-Korea sinds een resolutie van de VN-Veiligheidsraad over nieuwe sancties unaniem werd aangenomen", aldus de minister.



Tillerson hoopt dat het begin is van een signaal waarop de VS hebben gewacht en dat dit kan leiden tot beter contact. "We hopen dat ze klaar zijn met hun provocatieve acties en dat we wellicht in de nabije toekomst een manier vinden om een vorm van dialoog aan te gaan."



De Amerikaanse president Donald Trump hield zich de afgelopen dagen afzijdig als het aankomt op Noord-Korea. Eerder gooide hij meerdere malen olie op het vuur in het conflict door woedend over Noord-Korea te twitteren en dreigementen te uiten.