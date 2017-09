VS beginnen met bouw van prototypes voor grensmuur

Acht prototypes

De CBP is in San Diego, in de staat Californië, gestart met de constructie van acht prototypes, waarvan vier met beton en de overige met "alternatieve materialen". Ze zouden binnen een maand afgewerkt moeten zijn en zullen tussen 5,5 en 9 meter groot zijn en gemiddeld 450.000 dollar per stuk kosten. "Onze veelvormige strategie om de veiligheid van het Amerikaanse volk te beveiligen, omvat barrières, infrastructuur, technologie en mankracht", zegt Vitiello. Eens de prototypes klaar zijn, zullen ze worden getest op hun doeltreffendheid om "illegale grensoverschrijdingen tegen te houden". Zo wordt er bijvoorbeeld getest met "kleine gereedschappen en handgereedschap", maar niet met explosieven.