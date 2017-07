Vrouwen in Arkansas moeten voor abortus voortaan toestemming hebben van man

Dat gaat ver: zelfs in het geval van een verkrachting zal een vrouw die de zwangerschap wil beëindigen toestemming moeten vragen van haar aanrander. Bij meisjes jonger dan 18 kunnen de ouders beslissen of hun dochter een abortus mag ondergaan.

Het wetsvoorstel werd in maart goedgekeurd en wordt einde juli van kracht. Pro Choice -activisten protesteren tegen de wet, die volgens hen ontworpen is om de toegang tot abortus voor vrouwen te bemoeilijken.

Schending van autonomie

Burgerrechtenorganisaties hebben een rechtszaak aangespannen tegen de nieuwe wet. "Vrouwen in Arkansas en de rest van de VS vechten elke dag voor de zorg die ze nodig hebben", stelt de American Civil Liberties Union in een blogpost. "Ze kunnen het zich niet veroorloven om nog meer de toegang tot de zorg te verliezen. En ze zouden deze invasie in hun privacy en schending van hun autonomie niet moeten verdragen."

De Union is een van de groepen die nu probeert deze wet en enkele andere te bevriezen tot er een uitspraak is. Zo strijden ze ook tegen een wet die in januari werd goedgekeurd, en die de meest gebruikte abortusmethode in het tweede trimester van een zwangerschap verbiedt.

Volgens de campagnevoerders is de zogenoemde 'dilatatie en evacuatie' de veiligste methode om een zwangerschap te beëindigen; voorstanders van de wet noemen het een "barbaarse" werkwijze. Bij die methode wordt de foetus in delen uit de baarmoeder verwijderd. In ons land wordt de methode niet toegepast.