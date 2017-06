Vrouwen en mannen dan toch niet samen aan de Klaagmuur

Joodse mannen en vrouwen mogen aan de Klaagmuur enkel afzonderlijk bidden. In januari 2016 werd echter een akkoord gesloten om voor liberale stromingen een derde zone in te richten waar beide geslachten wel samen terecht zouden kunnen. Actiecomité "Vrouwen van de Muur" eisten al jaren gelijke rechten aan de Klaagmuur en sprak van een historische beslissing.



Nu halen de strengreligieuze stemmen het alsnog: de plannen voor de gemengde zone aan de westelijke muur worden opgeborgen. De constructie van de gemengde gebedszone gaan wel nog voort en de regering zal gesprekken opstarten over een plan dat aanvaardbaar is voor de ultraorthodoxe partijen, zo schrijft de krant Haaretz.