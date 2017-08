Vrouw Mugabe terug in Zimbabwe na beschuldigd te zijn van mishandeling

Eerder op de dag beweerde de Zuid-Afrikaanse politieminister Fikile Mbalula nog dat de first lady van Zimbabwe zich wel op het bureau had gemeld en binnenkort voor de rechter zou verschijnen. Die informatie bleek niet te kloppen. "Ja, ze is terug. We weten niet waar die beschuldigingen van mishandeling vandaan komen", zei een Zimbabwaanse overheidsfunctionaris die anoniem wilden blijven.



Model met zoons op hotel

Het 20-jarige model Gabriella Engels vertelde in de Zuid-Afrikaanse media dat ze zondag op bezoek was bij de zoons van Mugabe, Robert jr. en Chatunga, in een hotel in de chique wijk Sandton toen Grace haar plotseling aanviel. Ze liep daardoor een hoofdwond op en besloot aangifte te doen.



De politie nam de klacht serieus maar zag geen reden om Grace Mugabe, de tweede vrouw en mogelijk opvolger van de 93-jarige president, aan te houden omdat ze zou hebben aangegeven te willen meewerken aan het onderzoek. Ze kwam ondanks aandringen niet opdagen.