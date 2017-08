Vrouw in instelling gedood met kokend water

Het incident vond zondag plaats en de vrouw stierf maandag, zo bevestigde een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) een bericht hierover van het Eindhovens Dagblad.



De 46-jarige verdachte uit Eindhoven is aangehouden op verdenking van doodslag. De man heeft een psychiatrisch verleden en zat vrijwillig in de zorginstelling.



De verdachte is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris (het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, red.) en die heeft bepaald dat de man blijft vastzitten. Het verzoek van de officier van justitie om hem op te nemen in het gespecialiseerde psychiatrisch centrum Pieter Baan Centrum werd ingewilligd.



Volledig ontoerekeningsvatbaar

Het OM laat weten dat de verdachte Eindhovenaar in het verleden is vervolgd voor poging tot doodslag en mishandeling en dat de rechtbank hem volledig ontoerekeningsvatbaar heeft verklaard. Destijds werd de man gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De instelling Landrijt waar het incident plaatsgreep, biedt gespecialiseerde zorg aan patiënten met hersenaandoeningen of dementie.