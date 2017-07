Vrouw doodgeschoten aan stemlokaal voor Venezolaans referendum

De mensen stonden in de rij om te stemmen bij een door de oppositie georganiseerd referendum, gericht tegen president Maduro. Carlos Ocariz, sprekend namens de 'Democratische Eenheid', vertelde dat 'paramilitaire' schutters 's middags opdoken in Catia, waar duizenden mensen mensen bijeen waren om hun proteststem te laten horen, en het vuur openden. Met het onofficiële referendum wil de oppositie de plannen voor een echt referendum op 30 juli in de kiem smoren. Dan wil Maduro de zegen krijgen van het volk om een nieuwe grondwettelijke vergadering samen te stellen die dan de grondwet zal kunnen wijzigen. Critici geloven dat een gewijzigde grondwet een opstap is naar dictatorschap. Iets wat Hugo Chavez' opvolger graag anders verwoordt. De nieuwe grondwet zal de oppositie "neutraliseren", de "coupplegers" verslaan en zo opnieuw vrede brengen in Venezuela.

"Betekenisloos referendum"

De oppositie hoopte een massa mensen op de been te brengen om de druk op Maduro te verhogen, maar die lijkt niet onder de indruk en deed dit referendum af als "betekenisloos", weet BBC.



Het Zuid-Amerikaanse land verkeert al verschillende jaren in zwaar economisch weer door de instorting van de olieprijzen. Olie-export maakt 95 procent uit van de Venezolaanse uitvoer.



Straatprotesten

In die sfeer van economische crisis kondigde het Hooggerechtshof in maart aan dat ze het parlement zouden overnemen. Tegen deze beslissing kwamen duizenden Venezolanen op straat. Door de hevige straatprotesten werd de beslissing teruggedraaid. De rust is echter niet teruggekeerd, want de demonstranten eisen ook het ontslag van Maduro.



Bij de gewelddadige confrontaties tussen protestanten en ordediensten kwamen al meer dan 100 mensen om het leven.