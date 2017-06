Vrouw die op vliegtuig plaats moest ruimen voor ultra-orthodoxe Jood krijgt schadevergoeding

De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al moet een schadevergoeding betalen aan een vrouw die tijdens een vlucht haar zitplaats moest afstaan, omdat een ultra-orthodoxe Joodse man niet naast haar wilde zitten. Hij beriep zich daarbij op religieuze geboden. De rechter in Jeruzalem heeft nu geoordeeld dat El Al de vrouw daarmee discrimineerde.

De 82-jarige Renee Rabinowitz, een overlevende van de Holocaust, had haar beklag gedaan en is woensdag in het gelijk gesteld. "Een revolutionaire uitspraak", jubelt Anat Hoffman, directeur van de Israëlische mensenrechtenorganisatie IRAC, die de vrouw juridische bijstand had verleend. Hoffman vergelijkt de bejaarde vrouw met de jonge Israëlische actrice Gal Gadot, die de hoofdrol speelt in de film Wonder Woman. "Net als Gadot is Rabinovitz een geweldige Israeli die bewijst dat ze over superkrachten beschikt." Ze is een voorbeeld voor andere vrouwen die "niet vernederd en gediscrimineerd" willen worden, klinkt het.

Stoelendans Share 'Op een volgende vlucht hoop ik mee te maken dat een ultra-orthodoxe man te horen krijgt hij een zitplaats naast een vrouw niet kan weigeren' Op vluchten van El Al is een 'stoelendans' eerder regel dan uitzondering. Het gemeleerde gezelschap van nationaliteiten en mensen met verschillende religieuze achtergronden leidt er vaak toe dat passagiers geen genoegen nemen met hun buurman. IRAC heeft van "tientallen vrouwen" klachten gekregen over discriminatie. Een woordvoerder zegt dat de rechterlijke uitspraak ook positieve gevolgen kan hebben voor Arabische passagiers van El Al. "Discriminatie is discriminatie. Je kunt er niets aan doen dat je als vrouw of Arabier geboren bent."