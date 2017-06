Vrouw die NSA-rapport zou hebben gelekt, pleit onschuldig

De 25-jarige Reality Leigh Winner zou vorige maand vertrouwelijke informatie hebben gemaild naar het onlinemagazine The Intercept. Ze werd daarvoor zaterdag door de FBI opgepakt in Augusta, in de staat Georgia.



Volgens het openbaar ministerie heeft de twintiger tijdens een verhoor wel toegegeven dat ze een vertrouwelijk document lekte aan een nieuwsmedium.



Winner blijft in de cel, een vrijlating op borgtocht werd geweigerd.