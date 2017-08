Vroegere Venezolaanse procureur-generaal zegt bewijzen te hebben van Maduro's corruptie

Behalve Maduro zouden ook andere hooggeplaatste socialisten, zoals twee partijleiders en haar eigen opvolger, betrokken zijn bij corruptie. Ortega beloofde de landen van Mercosur, een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela, de bewijzen te bezorgen.



De zaak zou draaien om een omkopingszaak rond de Braziliaanse bouwgigant Odebrecht. Het bedrijf staat in Brazilië zelf al langer centraal in een corruptiezaak.



Vorige week vluchtte Ortega het land uit, nadat ze eerder ontslagen werd. Ze nam de boot naar Aruba en vloog van daaruit naar Bogota in Colombia. Ze zegt dat haar leven nog altijd in gevaar is. In Venezuela is ze aangeklaagd voor wangedrag. Lange tijd gold ze als een aan het regime loyale jurist, maar enkele maanden terug brak ze met Maduro en onlangs nog waarschuwde ze voor de installatie van een dictatuur in het Zuid-Amerikaanse land.



Vanuit Caracas liet Ortega's opvolger, Tarek Saab, weten weinig juridische waarde te hechten aan wat een oud-aanklager zegt "na tien jaar laksheid tegenover de mensen waar ze nu over spreekt".