Voormalige topvrouw AfD komt met nieuwe partij

Frauke Petry, de voormalige voorzitster van het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD), geeft, na het Afd-succes bij de jongste parlementsverkiezingen, de politiek niet op en stampt een nieuwe politieke formatie, de Blauwe Partij (Blaue Partei), uit de grond. Met de BP wil zij vooral ten aanval trekken tegen de CDU van kanselier Angela Merkel.

In een interview met de regionale krantengroep Redaktionsnetzwerk zegt Petry uit te zien naar de deelstaatverkiezingen van 2019 in Saksen en de volgende parlementsverkiezingen, in 2021. Saksen, in de voormalige DDR, is het bolwerk van Petry.

Petry werd op 24 september onder AfD-vlag verkozen voor de Bondsdag, maar besloot daags nadien uit de partij op te stappen. Zij vond dat de partij, met controversiële uitspraken over het nazisme en over de moslims, te geradicaliseerd was geworden. Het AfD werd in 2013 opgericht en kende in zijn korte bestaan twee rivaliserende tendensen - een nationalistisch neoliberalisme dat niet echt aansloeg en een identitair-extremistische, die het AfP bij de bondsdagverkiezingen een score van bijna 13 procent opleverde.