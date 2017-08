Voormalig openbaar aanklager Venezuela vlucht naar Colombia

Ortega geldt nu als een een politieke tegenstander van president Nicolás Maduro, maar behoorde lange tijd tot de intimi van de socialistische leiders in Venezuela en ondersteunde de politiek van de regering. Ze brak met Maduro toen de president in strijd met de grondwet maatregelen doorvoerde en alle macht naar zich toetrok. Ortega verwijt Maduro een dictatuur te willen vestigen.



Ze werd begin augustus uit de functie van hoogste justitiële autoriteit gezet door de nieuwe grondwetgevende vergadering van Venezuela. Die zou volgens tegenstanders van de regering alleen in het leven zijn geroepen om de oppositie buitenspel te zetten. Ortega had kort daarvoor aangekondigd de omstreden verkiezing van de grondwetgevende vergadering te onderzoeken. Die bestaat alleen uit aanhangers van Maduro. Terwijl de vergadering de grondwet herschrijft, een proces dat wel twee jaar kan duren, heeft deze de absolute macht in het land.



Ortega zei na haar ontslag te vrezen voor haar leven. Ondanks een opgelegd reisverbod slaagde ze erin per boot haar land te ontvluchten en naar Aruba te varen, in het gezelschap van haar echtgenoot en parlementslid Germán Ferrer. Haar man werd door de autoriteiten ervan beschuldigd aan het hoofd te staan van een corruptienetwerk dat geld op buitenlandse rekeningen zou hebben verstopt. Tegen Ferrer liep een arrestatiebevel.