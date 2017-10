Voorlopig geen bewijs dat duikbootbouwer Madsen betrokken was bij andere moorden

De Noorse politie heeft DNA-stalen van de Deense duikbootontwerper Peter Madsen vergeleken met sporen van onopgeloste moordzaken in Noorwegen. Er zijn echter geen overeenstemmingen gevonden, zei een woordvoerder van de recherche vandaag aan de Noorse openbare omroep NRK. Ook de Zweedse politie wil het genetisch materiaal van de Deense uitvinder met sporen in onopgehelderde moordzaken in Zweden vergelijken.

Madsen wordt ervan verdacht de Zweedse journaliste Kim Wall aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot te hebben omgebracht. Hijzelf houdt het op een ongeluk. Zaterdag werden in de kustwateren voor Kopenhagen de benen en het hoofd van Walls in stukken versneden lichaam gevonden. De advocate van Madsen deelde vandaag mee dat haar cliënt niet meer met de politie wil praten.