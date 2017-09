Voor het eerst Nederlanderschap van vier jihadisten ingetrokken

Voor de Syriëgangers Anis Z., Driss D., Hatim R. en Noureddin B gaat de maatregel meteen in. Ze zijn ook tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hierdoor kunnen ze niet meer legaal naar Nederland komen of naar andere Schengenlanden reizen. De rechter zal het besluit van Blok nog toetsen.



Alle vier zijn eerder veroordeeld omdat ze zich hadden aangesloten bij een terreurgroep als Islamitische Staat (IS). Bij Driss D., die vorig jaar zes jaar cel kreeg, gebeurde dat zelfs terwijl er twijfels waren of hij op dat moment nog wel leefde. Onder de nieuwe wet kan het Nederlanderschap overigens ook worden ingetrokken zonder dat iemand is veroordeeld.



Op de mogelijkheid om het Nederlanderschap van jihadisten in te trekken was eerder ook kritiek geleverd, omdat het alleen kan bij mensen die een dubbele nationaliteit hebben. De vier zijn nog Marokkaanse staatsburgers.