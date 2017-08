Voor 640 euro kan je in ouderlijk huis Donald Trump slapen

het huis werd in 1940 gebouwd door Fred Trump, de vader van 'the Donald', en bevindt zich in de chique buurt Jamaica Estates in het New Yorkse stadsdeel Queens. Het jongetje dat later de 45e president van de Verenigde Staten zou worden, woonde na zijn geboorte in 1946 met zijn familie in het huis.

Het huis heeft vijf slaapkamers en kan maximaal 20 gasten huisvesten, aldus de beschrijving op Airbnb. Verder geeft de 'weelderige inrichting' een goed beeld van de leefstijl van de Trumps, toen ze nog in het huis woonden.