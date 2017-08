Volksjury beslist over bewijzen tegen Trump

Tegenover zijn fans maakte Donald Trump er wat grapjes over - "Hebben jullie Russen gezien in West Virginia, Ohio of Pennsylvania? Zijn er hier vanavond Russen?" Maar de aanstelling van een 'grand jury'is slecht nieuws voor de Amerikaanse president. Zo'n jury is een onafhankelijk panel van een twintigtal burgers dat beschuldigingen van een openbaar aanklager weegt en verder kan onderzoeken. Dit gebeurt achter gesloten deuren en kan maanden of zelfs jaren aanslepen. Zo'n jury kan mensen verplichten zich onder ede te laten ondervragen en beschikt zelfs over de autoriteit om Trump zelf te dagvaarden.