Volgende Nederlandse regering bereikt akkoord over euthanasie

Dat blijkt uit voorlopige afspraken tussen de vier partijen, die het Algemeen Dagblad heeft ingezien. Ouderen die niet ziek zijn maar hun leven voltooid vinden, krijgen voorlopig niet de mogelijkheid tot euthanasie. D66 wilde ruimere mogelijkheden in zulke gevallen, maar stond daarin lijnrecht tegenover ChristenUnie.



Het besluit over euthanasie lijkt deel te zijn van een compromis op medisch-ethisch terrein. Op dat vlak zal een volgend kabinet wel meer initiatief nemen. Zo wordt de huidige zogenoemde Embryowet opgerekt. De mogelijkheden voor geslachtskeuze worden verruimd om de risico's op zeer ernstige erfelijke ziektes te verkleinen. Ook zetten de formerende partijen in op meer onderzoek naar stamcellen om erfelijke ziektes te voorkomen.



De Nederlandse formatie is al bezig sinds 16 maart. Huidig informateur Gerrit Zalm, de derde die in het veld werd gestuurd om een nieuwe Nederlandse regering op de been te brengen, probeert sinds eind juni om met de vier partijen het kabinet Rutte-III te vormen. Het kwartet geldt als de enige nog haalbare coalitie die een meerderheid heeft in Tweede en Eerste Kamer.