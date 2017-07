VN willen geweld in Israël bedwingen

De Veiligheidsraad komt bijeen op verzoek van Zweden, Frankrijk en Egypte, en staat in het teken van de vraag hoe een verdere escalatie voorkomen kan worden. Veiligheidsfunctionarissen zeiden dit weekeinde dat sociale media in de Palestijnse gebieden bol staan van oproepen tot geweld.

Een 19-jarige Palestijn die vrijdagavond laat in de Joodse nederzetting Neve Tsuf drie leden van één familie met messen doodde, had zijn daad op Facebook aangekondigd. Hij was woedend over de verscherpte veiligheidsmaatregelen rond de Al Aqsa-moskee in Jeruzalem.