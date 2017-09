VN vragen "snelle juridische stappen" nadat Congolees leger vluchtelingen doodschiet

Bij schermutselingen met een groep Burundese vluchtelingen hebben soldaten van het Congolese leger vrijdag minstens 36 mensen doodgeschoten in Kamanyola, in de provincie Zuid-Kivu.



Volgens het kabinet Binnenlandse Zaken van de provincie wilde het leger de groep vluchtelingen uiteendrijven. Ze schoten daarbij in de lucht, maar werden bekogeld met stenen, luidt de uitleg van de overheid.



De vluchtelingen eisten de vrijlating van vier kompanen die woensdagnacht ingerekend en nadien uitgewezen werden naar Burundi. Er is ook sprake van 124 gewonden.