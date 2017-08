VN: "Venezuela onderdrukt protest met grof geweld"

De VN komen tot deze conclusie op basis van 135 interviews en een onderzoek naar 124 doden. Van de 124 doden worden er 46 toegeschreven aan de veiligheidsdiensten en 27 aan bewapende pro-regeringsgroepen. De toedracht in de andere gevallen is nog onduidelijk.



Martelingen

Van de 5000 gevangenen zitten er nog duizend vast. Getuigen maken melding van zware mishandeling en zelfs regelrechte martelpraktijken zoals elektrische schokken en verstikking met gas.



De VN roepen de regering van president Maduro op om de veiligheidstroepen te beteugelen, de mishandelingen te onderzoeken, de willekeurig gevangengenomen mensen vrij te laten en de veiligheid van de afgezette openbare aanklager Louisa Ortega te waarborgen.



Dictatuur

In Venezuela zijn al maandenlang protesten gaande tegen president Maduro die volgens tegenstanders het land als een dictator regeert. Eind juli liet Maduro uit zijn aanhang een 'grondwetgevende vergadering' kiezen. De oppositie boycotte de stembusgang, omdat Maduro via dit nieuwe orgaan zijn positie zou willen versterken.