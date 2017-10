VN-Veiligheidsraad roept op tot de-escalatie in Koerdische gebieden

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft woensdag in een unanieme verklaring opgeroepen tot de-escalatie nadat het Iraakse leger opnieuw de controle heeft genomen over Koerdische gebieden, met name de olierijke provincie Kirkoek. Alle partijen "moeten zich onthouden van elke bedreiging en het gebruik van geweld, en zich engageren voor een constructieve dialoog".

Iraakse veiligheidsdiensten hebben maandag en dinsdag Kirkoek en de omliggende olie-installaties ingenomen op Koerdische peshmerga-strijders. De Koerden boden amper weerstand.

Olierijk gebied

Kirkoek en de gelijknamige provincie behoren tot de olierijkste gebieden in Irak. Het valt officieel buiten de Koerdische Autonome Regio, maar zowel de Koerden als de centrale overheid in Bagdad maken aanspraak op het gebied. In de zomer van 2014 namen de pershmerga's controle over de provincie nadat het Iraakse leger er was gevlucht van terreurgroep Islamitische Staat (IS).