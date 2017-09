VN vastberaden om seksueel misbruik van eigen personeel aan te pakken

In maart van dit jaar bracht een rapport van de VN aan het licht dat er in 2016 145 meldingen waren van seksueel misbruik door blauwhelmen en medewerkers van de VN-missies. Die stijging - in 2015 kwamen er 99 meldingen binnen - was volgens het rapport te verklaren omdat slachtoffers meer en meer het stilzwijgen doorbreken.



"Dynamiek van verandering"

De meeste klachten werden genoteerd in de vier VN-missies: Minusca in Centraal-Afika, Monusco in de Democratische Republiek Congo, Minustah in Haïti en Minuss in Zuid-Soedan. Het topoverleg moet voor een "dynamiek van verandering" zorgen om het fenomeen aan te pakken, zegt Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN.



Op dit moment is er geen sprake van samenwerking tussen de verschillende lidstaten omdat elk land, in overeenstemming met de VN-regels, zelf onderzoek kan voeren en straffen kan uitvaardigen.