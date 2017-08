VN-topman: ‘Europa laat Libische mensensmokkelaars ongemoeid’

In een gesprek met De Morgen slaakt Cochetel een noodkreet. Hij stelt vast dat er dit jaar al meer dan 60.000 mensen vanuit Libië de Middellandse Zee overstaken, een record. Meer dan 1.900 mensen kwamen daarbij om het leven.

Dat er zoveel mensen de gevaarlijke overtocht wagen komt volgens Cochetel omdat mensensmokkelaars steeds professioneler, internationaler en driester tewerk gaan. Wel beschikken VN-instanties, Europol en EU-lidstaten over zeer concrete inlichtingen over de toplui van de smokkel-maffia. “Het gaat om precieze informatie waarmee daadkrachtige acties ondernomen kunnen worden. We weten over welke personen het gaat en we zouden al kunnen beginnen met het bevriezen van hun Europese bankrekeningen en het in beslag nemen van hun huizen in Europa. De trafikanten kunnen onbekommerd reizen: waarom leggen we hen geen reisverbod op?

Dat dat allemaal niet gebeurt, verbaast Cochetel. Temeer omdat die trafikanten zich ook bezighouden met olie-smokkel vanuit Libië. En wat blijkt: ze gebruiken schepen die onder Europese vlaggen varen: Maltese, Cypriotische, Griekse en Italiaanse vlaggen. Waarom Europese beleidsmakers geen actie ondernemen? Dat is een zeer goede vraag. Misschien vinden ze de trafiek in mensen niet belangrijk genoeg. Misschien schort er iets aan de informatie-uitwisseling. Het verwondert mij; zeker omdat de VN-vluchtelingenorganisatie onlangs een nota aan alle lidstaten en betrokken diensten bezorgde met heel concrete informatie en een heel concreet actieplan. Raar genoeg kregen we daarop geen antwoord.”

Voorlopig lijkt Europa meer heil te zien in het Italiaanse plan om Italiaanse marineschepen naar Libische wateren te sturen om in samenwerking met de Libische kustwacht vluchtelingenboten tegen te houden en vluchtelingen/migranten terug te sturen. Ook Belgisch Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken liet via twitter weten dat hij deze aanpak niet ongenegen is. “Onwerkbaar”, noemt Cochetel deze strategie omdat de vluchtelingenkampen in Libië de facto gevangenissen zijn waar de humanitaire situatie bijzonder slecht is en vaak met geweld tegen vluchtelingen wordt opgetreden.

Bovendien is een samenwerking met de Libische kustwacht problematisch. Uit een recent VN-onderzoeksrapport blijkt dat de commandant van de Libische kustwacht in de stad Zawiyah, de belangrijkste vertrekplaats voor de vluchtelingenboten, een van de toplui is van de mensensmokkel.

In een reactie stelt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dat er wél heel wat initiatieven worden genomen om de Libische smokkelaars aan te pakken. Hij verwijst onder andere naar Operatie Sophia, de marine-operatie waaraan ook België deelneemt en gericht is tegen mensensmokkel. Verder vermeldt hij een recent Europees besluit dat restricties oplegt voor de handel in rubberboten.

Binnenlandminister Jan Jambon wijst erop dat hij inzake mensenhandel op Belgisch grondgebied al verregaande maatregelen nam. Onder andere op het vlak van informatie-uitwisseling tussen douanes, politie en andere betrokken diensten werd belangrijke vooruitgang geboekt.

Wel laat Jambon weten dat voor het blokkeren van bankrekeningen van mensensmokkelaars en het in beslag nemen van onroerende goederen de geijkte gerechtelijke wegen gebruikt moeten worden en dat dit wel eens tot ingewikkelde procedureslagen kan leiden.