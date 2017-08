VN-teams ontdekken massagraven in Mali

Minusma onderzocht meldingen van ernstige mensenrechtenschendingen in de regio en kon die informatie in 34 gevallen bevestigen. Het gaat onder meer om ontvoeringen van kinderen, slechte behandelingen, vernielingen, brandstichtingen en diefstallen.



Teams van de Verenigde Naties hebben in Anéfis ook massagraven gezien, maar ze konden nog niet vaststellen hoeveel mensen er begraven liggen en onder welke omstandigheden ze zijn gestorven.



Het noorden van Mali viel in maart-april 2012 ten prooi aan jihadistische groeperingen gelieerd aan al-Qaida, nadat het leger een nederlaag had geleden tegenover een rebellie van voornamelijk Toearegs.



In 2013 slaagde een internationale coalitie onder leiding van Frankrijk erin de groeperingen grotendeels te verdrijven. Toch zijn hele regio's nog steeds niet onder controle, en sinds 2015 hebben de jihadistische aanvallen zich uitgebreid naar het centrum en het zuiden van het land.