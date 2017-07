VN ontdekken 38 nieuwe massagraven in Congolese provincie Kasaï

Het gaat om 31 graven in Diboko en 7 in Sumbula, in het westen van Kasaï. Ze werden ontdekt tijdens een gezamenlijke missie van de VN en het Congolese leger op 4 en 7 juli.



Bloedig conflict

In de Kasaï is sinds vorige zomer een bloedig conflict aan de gang, nadat een lokale chef werd vermoord door het leger. In totaal zijn al zeker meer dan 3.000 mensen gedood. Er zijn meldingen van onder meer groepsexecuties en massaal seksueel misbruik. Er zouden ook doelbewust kinderen worden gedood.



Het conflict zou ook al tot 1,3 miljoen interne vluchtelingen hebben geleid. Ongeveer 30.000 anderen zijn al naar buurland Angola gevlucht.