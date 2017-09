VN legt Noord-Korea nieuwe sancties op

Het is de negende resolutie die sinds 2006 unaniem is aangenomen door de VN-Veiligheidsraad over het nucleaire programma van Noord-Korea. China en Rusland gingen akkoord met een afgezwakte versie van een resolutie die de Verenigde Staten hadden ingediend.



Export- en importverbod

Met de nieuwe sancties is een exportverbod op textiel opgelegd. Textiel is het een-na grootste exportproduct van het Aziatische land. Daarnaast is er een importverbod voor aardgas en een beperking van de import van ruwe en bewerkte olie opgelegd.