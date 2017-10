VN leggen vier Noord-Koreaanse schepen havenverbod op

Het Sanctiecomité voor Noord-Korea van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vier Noord-Koreaanse vrachtschepen een verbod opgelegd om aan te leggen in havens. Dat zegt Hugh Griffiths, coördinator van het expertenpanel van het comité. Het is de eerste keer ooit dat de VN schepen een aanlegverbod oplegt omdat ze producten waarop een embargo van kracht is, vervoeren.

De beslissing om de schepen te weren dateert al van 5 oktober, zegt Griffiths. "Het gaat niet om een bevriezing van tegoeden of een reisverbod, maar om een verbod om aan te leggen in havens", verduidelijkt hij. Over welke schepen het precies gaat en meer details over de reden waarom ze verbannen werden, wil hij niet vertellen.



Volgens bronnen van het persagentschap AFP vervoerden de schepen (of vervoeren ze nog steeds) steenkool, ijzer en vis naar Noord-Korea, producten die expliciet worden verboden door de sancties die de VN-Veiligheidsraad heeft opgelegd aan Pyonyang.