VN-deskundigen gaan gruwelijk geweld in Congo onderzoeken

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN, de Europese Unie en de Verenigde Staten wilden oorspronkelijk een echte "onafhankelijke internationale missie" oprichten. Maar Kinshasa was daar fel tegen. De westerse landen sloten dan maar een compromis met de Afrikaanse landen, zo werd uit bronnen bij de onderhandelingen vernomen.



Sinds september 2016 woedt in Kasai een opstand van een militie die geleid werd door Kamwina Nsapu. Dit stamhoofd werd in augustus 2016 gedood bij een militaire operatie, nadat hij in opstand was gekomen tegen het bewind in Kinshasa.



Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders reageert tevreden op de resolutie. Ook al neemt de resolutie niet alle ambitieuze voorstellen over van de EU, toch betekent het een vooruitgang, aldus de minister.



Voor België is het essentieel dat de resolutie bijdraagt tot de strijd tegen de straffeloosheid in de regio. Ook belangrijk is dat de tekst breed wordt gesteund, ook binnen de regio. De Congolese autoriteiten steunen de tekst, wat hen engageert tot het verlenen van toegang tot de regio voor de commissie, zodat die in alle onafhankelijkheid kan oordelen, aldus nog minister Reynders.