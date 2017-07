VN-blauwhelm gedood in Centraal-Afrikaanse Republiek

De aanval vond plaats toen de Marokkaanse Blauwhelmen enkele vrachtwagens begeleidden. Die gingen zouden aan de rivier worden gevuld met water, om de mensen in de stad te kunnen bevoorraden. Minusca veroordeelt de aanval streng en zegt in een persbericht mee te leven met "de familie, het volk en de regering van het Marokkaanse koninkrijk".



Oplopende spanningen

De spanningen in Bangassou lopen al enkele dagen opnieuw erg hoog op. Eerder op de dag hadden de christelijke anti-Balaka milities, die in de Centraal-Afrikaanse burgeroorlog de wapens opnemen tegen de islamitische rebellenbeweging Seleka, een aanslag gepleegd in de buurt van een kathedraal. Daarbij raakten twee kinderen zwaargewond.



In mei kwamen in Bangassou al zes Blauwhelmen van de Minusca-vredesmissie om het leven.