Vluchtelingen vertellen hun verhaal in Trumps ouderlijk huis

Het drie verdiepingen tellende huis in Queens werd gebouwd door Donald Trumps vader Fred en wordt nu via AirBnB verhuurd voor 275 dollar per nacht. In maart van dit jaar werd het geveild voor 2,14 miljoen dollar en aan een onbekende koper verkocht. Trump woonde in het huis tot hij ongeveer vier jaar was, toen verhuisde de familie naar een nieuw huis dat zijn vader in de buurt had laten bouwen.



Oxfam huurde het huis en nodigde vier vluchtelingen uit om samen met journalisten te praten. "We wilden een sterke boodschap sturen aan Trump en de andere wereldleiders dat ze meer vluchtelingen moeten verwelkomen", zegt Shannon Scribner van Oxfam America.



Pijnlijk

Een van de uitgenodigde vluchtelingen is de 22-jarige Eiman Ali. "Wetende dat president tot hij vier jaar was, hier woonde, doet me eraan denken waar ik woonde toen ik zo oud was", zegt ze. "We zijn allemaal kinderen die opgevoed zijn om productieve burgers te worden, die hun eigen dromen en hoop hebben."



Ali arriveerde op 3-jarige leeftijd in de Verenigde Staten vanuit Jemen, waar haar ouders naartoe vluchtten toen er oorlog in hun thuisland Somalië uitbrak. Ze kende Trump vooral als een leuk karakter uit de tv-show 'The Celebrity Apprentice', maar heeft haar mening over de man inmiddels bijgesteld: "Dat iemand die zo uitgesproken tegen mijn gemeenschap is, president van de Verenigde Staten kon worden, was erg pijnlijk want ik heb heel veel in dit land geïnvesteerd."