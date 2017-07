Vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport stilgelegd: penetrante lucht in verkeerstoren

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport werd vanmiddag een tijd stilgelegd omdat de verkeerstoren was ontruimd. Personeel in de toren klaagde over een penetrante lucht. De brandweer ontruimde de verkeerstoren om onderzoek te doen. Er werd niets aangetroffen.

#Eindhoven #vliegveld wij zijn samen met de brandweer van het vliegveld onderzoek aan het doen naar een irriterende stof in de toren 1/2 — Brandweer BZO(@ BrandweerBZO) 10/07/17 02:00 Eindhoven Airport laat weten dat aankomende vluchten worden omgeleid. Vliegtuigen die in Eindhoven zijn om passagiers op te halen, lopen vertraging op.



Enkele vluchten, onder meer uit het Portugese Faro en Barcelona in Spanje, zijn omgeleid naar andere luchthavens. Een toestel uit Barcelona is uitgeweken naar Schiphol, bevestigt een woordvoerster van die luchthaven. #Eindhoven #vliegveld gedurende dit onderzoek is de toren niet in gebruik en ligt het vliegverkeer stil. Nadere info volgt — Brandweer BZO(@ BrandweerBZO) 10/07/17 02:00 ©AirNav/RadarBox