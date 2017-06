Vliegtuigen aan de grond door extreme temperaturen

In het gebied is sprake van een hittegolf met temperaturen van meer dan 48 graden. Onder zulke omstandigheden wordt de lucht zo dun dat het voor kleinere toestellen moeilijk en soms zelfs onmogelijk is om genoeg hoogte te krijgen bij de start.

De ruim veertig afgelaste vluchten zijn vooral van regionale maatschappijen waarmee American Airlines samenwerkt. Boeing 737's en de Airbus A320 kunnen bij iets boven de 50 graden nog opstijgen. Toch biedt American passagiers voor elke vlucht van of naar Phoenix de kans hun reisschema te wijzigen, waardoor in totaal mogelijk 350 vluchten in het geding zijn.