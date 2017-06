Vliegtuig van China Eastern Airlines landt in Sydney met enorm gat in motor

Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines heeft rechtsomkeer moeten maken naar Sydney na een probleem met een van zijn motoren. Door het technische mankement zat er een gigantisch gat in het omhulsel van de linkermotor, zo schrijft de BBC.

De Airbus A330 was onderweg van Sydney naar Shangai toen problemen met de motor opstaken. Verschillende getuigen vertellen dat ze bij het opstijgen een luid geluid hoorden. "Plots hoorden we dat geluid... en het rook een beetje verbrand", aldus een passagier aan de Australische zender Seven News. "Ik was echt ongerust. Onze groep was doodsbang."

Tonight's China Eastern A330 Sydney (SYD) to Shanghai (PVG). Flight MU736. Soon after TKOF RW 34L. A330-200 with 2 x RR Trent 772B-60. pic.twitter.com/PWpSpuTy23 — Flight(@ flightorg) 11/06/17 02:00 Een andere vrouw getuigt aan persagentschap Reuters hoe het boordpersoneel de passagiers vroeg hun riem vast te gespen. "Ze probeerden ons gerust te stellen, maar we waren in paniek, omdat we geen idee hadden wat er aan het gebeuren was." Passagiers die dicht bij de defecte motor zaten, werden een andere plaats gegeven.