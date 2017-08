Vlaming in Barcelona: "Schoten en paniek"

Vlaming Tom Cuypers is momenteel in Barcelona, in de buurt van Las Ramblas, als verantwoordelijke voor een groep jongeren tussen 15 en 20 jaar die er op reis zijn met Jongerentravel. Hij hoorde geweerschoten en zag veel paniek: "Er kwamen plots een pak mensen op ons afgerend." Laure Dewaele, 15 jaar uit Izegem die ook mee was met de groep, was er net met drie vrienden aan het winkelen en zit nog steeds vast in een winkel. "Wij gingen net uit een kledingzaak wandelen toen we een knal hoorden en alle mensen naar binnen stormden. Sindsdien zitten wij hier vast. Zonder informatie van de politie", zegt ze aan VTM NIEUWS.