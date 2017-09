Nadat orkaan Maria Puerto Rico helemaal zonder elektriciteit heeft gezet en al verschillende slachtoffers heeft gemaakt, trekt de orkaan naar de Dominicaanse Republiek. Daar is ook de Vlaamse Ann-Sophie Leys. "We moeten ons opsluiten in onze kamer. Ik weet niet waar ik me aan moet verwachten", vertelt ze aan VTM NIEUWS.