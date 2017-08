VK wil niet weten van grenscontroles met Ierland

Daarnaast wil de regering in Londen dat het vrij verkeer van mensen en goederen tussen het VK en Ierland gewoon blijft bestaan. Hoe het dan moet met andere nationaliteiten die via Ierland het Verenigd Koninkrijk willen bereiken, is niet duidelijk.



In Dublin wachten ze bang af hoe het grensvraagstuk zal worden opgelost. De Ierse regering vreest dat dit tot zware economische verliezen zal leiden en het vredesproces met Noord-Ierland in gedrang zal brengen.



Dinsdag stelde de regering van Theresa May voor om vanaf maart 2019 een tijdelijke douane-unie in te stellen die maximaal twee jaar zal lopen.



Op 28 augustus start de volgende onderhandelingsronde met Europese onderhandelaars in Brussel.