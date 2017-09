Vijf doden in rusthuis Florida na stroompanne door Irma

Drie bejaarden werden dood aangetroffen in het rusthuis in Broward County, Florida. Twee anderen overleden kort na hun aankomst in het ziekenhuis. Dat verklaarde burgemeester Barbara Sharief.



Miljoenen Amerikanen zitten in de nasleep van orkaan Irma nog zonder stroom. Het ging vanochtend volgens nutsbedrijven om zo'n 5 miljoen aansluitingen (circa 10 miljoen personen).



De bedrijven slaagden er de afgelopen dagen in miljoenen gedupeerde mensen weer aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Zo zaten maandag nog zo'n 7,8 miljoen klanten zonder elektriciteit in Florida, Georgia en North en South Carolina.



De orkaan Irma veroorzaakte in het zuiden van de VS een enorme ravage. Energiebedrijf FPL, dat bijna 5 miljoen bedrijven en huishoudens van stroom voorziet, verwacht dat de meeste klanten in het zwaar getroffen westen van Florida tegen 22 september weer stroom hebben. Het kan bij grote schade zelfs nog langer duren.