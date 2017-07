Vijf doden door explosie van gaspijpleiding in China

Monteurs zouden bezig geweest zijn met de reparatie van de pijpleiding, die zich volgens bronnen in de buurt van een ziekenhuis bevindt. Medewerkers en patiënten van dit ziekenhuis zouden effecten hebben ondervonden. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt.



Zondag kwamen bij een vergelijkbaar incident in het zuidwesten van China ook al acht mensen om. Die pijpleiding was eigendom van de Chinese Nationale Petroleumcorporatie.



Wie de eigenaar is van de gaspijpleiding in Songyan is nog niet bekend.