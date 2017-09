Vietnam maakt zich op voor "zwaarste tyfoon in jaren"

Vooral de regenval wordt volgens de Vietnamese weerdiensten een probleem. Verwacht wordt dat de kustgebieden 400 mm water per vierkante meter te verwerken krijgen, met overstromingen en landverschuivingen tot gevolg.



Ook het noorden van het land en de hoofdstad Hanoi krijgen waarschijnlijk erg hevige regenbuien. De windsnelheden kunnen oplopen tot 135 km/u, al wordt wel verwacht dat Doksuri onderweg naar Laos zal afzwakken tot een tropische storm, met windsnelheden tot 90 km/u.



Doksuri is al de derde tropische storm in Vietnam dit jaar. Vorig jaar stierven 264 mensen bij stormweer in Vietnam, de schade liep op tot 1,75 miljard dollar.