Vier mensen gewond bij mesaanval in München, dader gearresteerd

De politie heeft de dader opgepakt van de mesaanval, deze ochtend aan Rozenheimer Platz in München. De man had met een mes zes mensen aangevallen op een plein in het oosten van de stad. Vier van de zes slachtoffers raakten gewond, niemand verkeert in levensgevaar. Joachim Hermann, de regionale minister van Binnenlandse Zaken, maakt wel melding van één zwaargewonde.

De dader, een man van rond de veertig, sloeg op de vlucht. Na een klopjacht van de politie kon rond 11.30 uur toch iemand gearresteerd worden. Op een persconferentie heeft de politie aangekondigd dat het wel degelijk om de dader gaat. Het uiterlijk van de man stemt sterk overeen met de beschrijving van de dader. De man probeerde bovendien weg te vluchten van de agenten.



Er bestaat nog geen duidelijkheid over de achtergrond van het geweld. De zes mensen die werden aangevallen - vijf mannen en één vrouw - lijken volgens de politie willekeurig te zijn uitgekozen.



De politie had deze ochtend omwonenden van de Rosenheimerplatz opgeroepen binnen te blijven. Ook de omgeving van Ostpark en het station Ostbahnhof moest worden vermeden. De perimeter is weer vrijgegeven. De politie meldt dat alle gevaar is geweken.



Volgens de politie handelde de dader waarschijnlijk alleen. In heel München waren sirenes te horen. Rosenheimer Platz ligt net buiten het oude centrum van de stad.



De Münchense politie verspreidde een beschrijving van de verdachte. Het gaat om een veertiger die zich met een zwarte fiets verplaatst. De man is zwaarlijvig, heeft blond haar en is ongeschoren. Hij draagt een grijze broek, een groene traingsvest en een rugzak.