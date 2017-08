Vier mensen behandeld na brand in Londense metro

Fire on the bakerloo line Oxford circus today -Hope everyone is ok pic.twitter.com/t9Uislnczx — Mark Williams(@ MarkWilliams_22) 10/08/17 02:00

Op beelden is te zien hoe mensen op de metro en in het drukke station hun gezicht afschermden.



Passagiers getuigden dat ze, voordat de rook in het metrostel kwam, geknars van de wielen hadden gehoord. De metrobestuurder stelde de passagiers gerust en riep op tot kalmte toen het noodalarm was afgegaan. In het station kregen de passagiers flessen water.



Het metrostel circuleerde op de metrolijn Bakerloo Line. Een tijdlang stopte er geen enkele metro meer in Oxford Circus en aan pendelaars werd gevraagd om alternatieve routes te nemen.



De brandweer kwam ter plaatse, net als de politie.