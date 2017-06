Vier jaar cel voor Amerikaanse man die pizzeria aanviel door 'fake news'

Een man die in december vorig jaar het vuur had geopend op een pizzarestaurant in de Amerikaanse hoofdstad Washington, is donderdag tot vier jaar cel veroordeeld. Dat melden Amerikaanse media. De man was tot de aanval overgegaan na het lezen van fictieve nieuwsberichten, waarin het restaurant bestempeld werd als draaischijf in een pedofilienetwerk.

De 29-jarige verdachte Edgar Welch was eind vorig jaar met een geweer én een pistool het zo goed als volzette restaurant Comet Ping Pong binnengevallen. Hij vuurde daarbij ook een schot af, maar werd uiteindelijk opgepakt door de politie. Er raakte niemand gewond.



Welch was van North Carolina naar Washington gereden om een eigen onderzoek te starten naar de berichten die hij op enkele nieuwssites had gelezen. Daarin werd gesteld dat het restaurant als dekmantel diende voor een pedofilienetwerk. Nog volgens die berichten zou het netwerk geleid worden door mensen die banden hebben met Hillary Clinton.



De berichten - die bekend zijn onder de naam 'Pizzagate' - bleken evenwel verzonnen. Het gaat om een van de bekendste 'fake news'-verhalen die verspreid werden in het zog van de Amerikaanse verkiezingscampagne.



Welch verklaarde dat hij van plan was om kinderen te redden, maar dat hij zichzelf overgaf aan de politie toen hij geen bewijzen vond voor het bestaan van het netwerk.