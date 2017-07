Vier Amerikaanse jongeren sinds vorige week vermist. Verdachte bekent betrokkenheid

Cosmo DiNardo heeft "zijn deelname of instemming in de moord op de vier jonge mannen bekend", zei zijn advocaat Paul Lang. "In ruil voor zijn bekentenis heeft de openbare aanklager beloofd niet om de doodstraf te vragen."



Sinds vorige week werden vier mannen tussen 19 en 22 vermist. Een van de vermisten werd donderdag dood teruggevonden. De zoon van de terreineigenaar waar het lijk werd gevonden, werd opgepakt. Hij probeerde een auto van een van de vermiste mannen voor 500 dollar (ongeveer 450 euro) te verkopen. De auto is eveneens op het terrein aangetroffen.