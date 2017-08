Verslagenheid neemt bovenhand in Venezuela

'De Venezolanen laten zich niet stoppen door het geweld van het regime", zei de Venezolaanse oppositieleider en parlementsvoorzitter Julio Borges zondagavond in een emotioneel betoog. "We zullen niet rusten tot Venezuela zijn vrijheid terug heeft." Borges deed zijn best hoopvol te klinken. Maar hij heeft zijn woorden net iets te vaak herhaald de afgelopen maanden. Ze hebben hun kracht verloren en kunnen de verslagenheid niet meer verhullen.

Want in werkelijkheid lukt het de oppositie niet meer de bevolking in beweging te krijgen. De Venezolanen zijn moegestreden, de dictatuur lijkt onafwendbaar.