Verschillende gewonden na vermoedelijke zuuraanval in Londen

De Metropolitan Police bevestigt dat ze ter plaatse zijn geroepen voor een "zuurincident" in Stratford, Oost-Londen. Volgens de politie kregen ze rond 20.00 uur (lokale tijd) meerdere oproepen binnen over een groep mannen die voorbijgangers besproeide met een bijtende stof. "Verschillende mensen raakten gewond op meerdere locaties, vermoedelijk in totaal zes personen. We wachten op verdere details. Een man werd ingerekend", aldus de politie aan Britse media. De hulpdiensten zijn ter plaatse en een veiligheidszone is ingesteld. Het incident wordt niet behandeld als terreurgerelateerd. (Lees verder onder de foto)

Een Burger King-medewerker zag een slachtoffer en een vriend van hem, een lokale dakloze man, in de toiletten van de fastfoodketen lopen "om zuur van zijn gezicht te wassen". "Hij had schrammen aan zijn ogen en ze probeerden ze te spoelen met zoveel mogelijk water", vertelt hij aan de BBC.



"We hebben zeker vijf mensen verzorgd. Drie mensen werden naar het ziekenhuis gevoerd", meldt The London Ambulance Service's op Twitter. "We blijven ter plaatse."



Opvallend: in 2016 vonden gemiddeld twee zuuraanvallen per dag plaats in het Verenigd Koninkrijk, 2017 wordt het jaar waarin het hoogste aantal zuuraanvallen ooit zal hebben plaatsgevonden. Dat meldt de BBC. De Britse openbare omroep spreekt van een trend waarbij zuur steeds vaker wordt ingezet als wapen door dieven en bendes.



Dadelijk meer.