Vermoedelijke Italiaanse "jihadiste" die in België wou trouwen gearresteerd

De jonge vrouw zou van plan zijn geweest om in België te trouwen, en dan met haar echtgenoot naar Syrië te gaan. Ze zou jihadistische banden hebben en deel uitmaken van terreurcel Hay'at Thrir al Sham, gelinkt aan Al Qaeda Gabhat Al Nusra.



Lara kwam onder de radar van de autoriteiten in 2014. Volgens Italiaanse media zou haar familie in 2014 haar aan de autoriteiten hebben gemeld als een extremistische sympathisant. De jonge vrouw bekeerde zich om te kunnen trouwen met haar toenmalige echtgenoot, Francesco. Ze vertrokken samen naar Syrië waar zij gewonden verzorgde en hij actief was als strijder, tot hij sneuvelde. Na zijn dood werd Lana opgepakt aan de Turks-Syrische grens en uitgeleverd aan Italië.



De vrouw zit momenteel in de gevangenis van Turijn, waar ze alleen verklaard heeft dat ze "geen zelfmoord" zal plegen. "De Koran verbiedt zelfmoord, ik zal het woord van Mohammed tot het einde respecteren." Morgen beslist de onderzoeksrechter of haar aanhouding wordt verlengd.