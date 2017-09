Verhofstadt valt Boris Johnson aan over "ouderwetse" visie op identiteit

"Ouderwets" en "nonsens". Dat vindt Guy Verhofstadt, vertegenwoordiger van het Europees Parlement bij de brexitonderhandelingen, van uitspraken van Boris Johnson, zo schrijft The Guardian. De Britse minister van Buitenlandse Zaken had kritiek geuit op jonge landgenoten die zich verbonden voelen met de Europese Unie.

"Sommige Britse politici - om Boris Johnson niet te noemen - bekritiseren hun landgenoten die de Europese identiteit willen behouden", zei Verhofstadt tijdens een speech in het Ierse parlement. "Hij beschuldigt hen ervan een 'gespleten verbondenheid' te hebben. Ik vind dat een binaire, ouderwetse en simplistische interpretatie van identiteit. Ik vind dat we slimmer, meer open en inventiever moeten zijn dan dat." "Het is nonsens om het over een 'gespleten verbondenheid' te hebben", aldus Verhofstadt. Volgens hem is het perfect mogelijk om zich tegelijkertijd Engels, Brits en Europees te voelen. "Net zoals het perfect normaal is om tegelijkertijd een Dubliner, Ier en Europeaan te zijn." Share Volgens Verhofstadt is het perfect mogelijk om zich tegelijkertijd Engels, Brits en Europees te voelen

Goede Vrijdagakkoord Share 'Opnieuw een grens trekken zou meer dan surrealistisch zijn. Dat zou compleet absurd zijn, zelfs voor mij' Verhofstadt, die niet rechtstreeks betrokken is bij de brexitonderhandelingen, maar wel optreedt als spreekbuis van het Europees Parlement, is momenteel op bezoek in Ierland. Hij liet er weten dat hij de Britse oplossingen voor de Ierse grenskwestie maar niets vindt. De EU wil vermijden dat er na de brexit opnieuw een harde grens ontstaat tussen Ierland en Noord-Ierland. "Ik ben een Belg, dus surrealisme is natuurlijk voor mij", zei Verhofstadt daarover. "Maar opnieuw een grens trekken zou meer dan surrealistisch zijn. Dat zou compleet absurd zijn, zelfs voor mij."