Verdwenen imam waarschijnlijk sleutelfiguur in radicalisering van jonge daders

Volgens de politie planden de daders van de aanslag op de Ramblas in Barcelona en van de mislukte aanslag in badplaats Cambrils, hun terreur in het bewuste huis. De veiligheidsdiensten kondigden vandaag "verschillende gecontroleerde explosies" aan in Alcanar en zeggen dat de bevolking zich niet ongerust moet maken.



Intussen concentreren de speurders zich volgens mediaberichten meer en meer op de rol van de imam. Voor de politie geldt hij als de sleutelfiguur. Hij zou de jongeren geradicaliseerd hebben en de terreurcel hebben geleid. Ook familieleden van de verdachten geven aan dat de jongeren pas in religie geïnteresseerd raakten, sinds de komst van de geestelijke. Het blijft onduidelijk of de imam nog leeft.