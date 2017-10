Verdachten ontkennen moord op halfbroer Kim Jong-Un

Tv-programma

Volgens de vrouwen, nog de enige twee overgebleven verdachten in de geruchtmakende moordzaak, waren ze in de veronderstelling dat ze deelnamen aan een onschuldig televisieprogramma met een verborgen camera. Diverse andere verdachten in de zaak wisten op de dag van de moord het land te ontvluchten of kregen later een vrijgeleide wegens een diplomatieke deal met Pyongyang.