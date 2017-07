Verdachten MH17 in Nederland voor rechter

Nederland voert het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van MH17 uit met Australië, België, Maleisië en Oekraïne in het zogenoemde Joint Investigation Team (JIT).



Op 17 juli is het drie jaar geleden dat Malaysia Airlines-vlucht MH17 werd neergeschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om.



Met de keuze voor een Nederlandse rechtbank komt een eind aan een lang diplomatiek steekspel over de wijze van berechting van de MH17-schuldigen.